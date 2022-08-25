Уфа, , 09:41 — REGNUM Почти четыре млн квадратных метров жилья намерены возвести в 2022 году в Башкирии. Об этом сообщил заместитель министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин в Уфе на совещании с представителями ведомств Башкирии, застройщиков и банков.

Строительство жилья в Петербурге Gov.spb.ru

«В этом году регион покажет рекордный объём ввода жилья — почти 4 млн кв. метров. Главная задача — это строительство мостов в республике, что послужит дополнительным стимулом развития уфимской агломерации и расширит возможности для возведения качественного жилья для жителей республики», — приводит пресс-служба правительства Башкирии его слова.

Ранее, при помощи инфраструктурных бюджетных кредитов в сумме 19,6 млрд рублей, в республике начали реализовывать два масштабных проекта: комплексное развитие территории Нефтекамска и «Южные ворота» Уфы. На этих территориях планируют обновить и построить объекты социальной, транспортной и коммунальной инфраструктуры, а также ввести свыше 6,7 млн кв. метров жилья.

Отмечается, что кроме этого было одобрено финансирование с использованием механизма инфраструктурных бюджетных облигаций на строительство сетей и сооружений объектов водоснабжения и водоотведения района «Забелье» в Уфе. Благодаря этому планируется ввести свыше девяти млн квадратных метров жилья, в результате более ста тысяч семей будут обеспечены комфортным жильём.

«В прошлом году мы ввели более 2,9 млн квадратных метров жилья. Активно работаем и над дальнейшим заделом. Сейчас ведется строительство и планируется возведение ещё порядка 3,8 млн квадратных метров многоквартирного жилья», — приводит пресс-служба слова премьер-министра правительства Башкирии Андрея Назарова.

Сообщается, что в Башкирии в проектном финансировании 98 застройщиков (84% от их общего числа) принимают участие десять банков России. Всего по новой модели финансирования сейчас возводится 203 дома общей площадью 2,1 млн кв. метров.

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