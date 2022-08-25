Санкт-Петербург, , 09:53 — REGNUM Для поддержки бизнеса в Санкт-Петербурге вводят мораторий на начисление пеней и взыскание штрафов для тех, кто арендует городскую недвижимость. Об этом 25 августа в своём Telegram-канале заявил глава города Александр Беглов.

Смольный Дарья Драй © ИА REGNUM

Такая мера будет действовать в отношении тех арендных договоров, где одной из сторон являются городские комитеты, администрации районов Петербурга, городские учреждения и предприятия.

Помимо этого Смольный продлит на один год сроки договоров на размещение нестационарных торговых объектов, включая договоры аренды земельных участков для установки этих объектов. Под эту меру подпадают договоры, срок действия которых истекает с 14 марта по 31 декабря 2022 года. Пролонгация будет происходить без торгов.

«Необходимо снизить нагрузку на бизнес. Это придаст дополнительную устойчивость экономике, поможет сохранить рабочие места», — сказано в сообщении губернатора.

Напомним, что Петербург активно помогает бизнесу города. Ранее сразу нескольким предприятиям одобрили четыре займа на льготных условиях.

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