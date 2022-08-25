Кишинёв, , 09:33 — REGNUM Ранее никогда ещё не было, чтобы в День освобождения Молдавии от фашистских захватчиков не зажигали Вечный огонь на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» в Новоаненском районе. Об этом заявил экс-президент республики Игорь Додон в своём телеграм-канале.

Додон Иван Шилов © ИА REGNUM

«Это верх цинизма. Впервые в годовщину Ясско-Кишинёвской операции, в этот святой для всего молдавского народа день, на мемориальном комплексе «Шерпенский плацдарм» не горел Вечный огонь, — написал Додон. — Руководство страны распорядилось отключить подачу газа «в целях экономии"».

Бывший глава республики также указал на нежелание действующего президента Майи Санду и премьер-министра Натальи Гаврилицы почтить память погибших за освобождение Молдавии. Додон призвал отправить такую «беспамятную» власть на свалку истории и сделать как можно скорей.

Напомним, День освобождения Молдавии от фашистов отмечают 24 августа. Жители, которые пришли в этот день с цветами на «Шерпенский плацдарм», увидели, что Вечный огонь не горит. Там похоронены более 13 тыс. погибших за освобождение Молдавии.

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