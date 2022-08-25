Сеул, , 09:36 — REGNUM Президент Южной Кореи Юн Сок Ёль назвал сельское хозяйство двигателем роста страны в будущем и пообещал оказать поддержку по внедрению передовых технологий для развития отрасли. Об этом сообщает KBS.

Южная Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Данное заявление южнокорейский лидер сделал 24 августа в ходе посещения сельскохозяйственной ярмарки в Сеуле.

Глава государства пообещал оказать помощь по внедрению технологий искусственного интеллекта и больших данных в сельское хозяйство, а также содействовать созданию благоприятных условий для участия молодых специалистов в исследованиях и разработках в данной области.

Юн Сок Ёль подчеркнул важность повышения качества жизни людей в сельских районах за счёт расширения услуг в сфере медицины и социального обеспечения.