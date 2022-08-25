Владивосток, , 09:31 — REGNUM Зампредседателя Общественной палаты, директор АНО «Мамы и папы Приморья» Елена Герман считает, что молодёжь не стремится рожать детей из-за «неуверенности в завтрашнем дне», сообщается на сайте ОП Приморского края.

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При этом отмечается, что для поддержки приморских семей предусмотрена 21 мера социальной поддержки. В 2021 году из краевого бюджета на эти цели направлено около 13,5 млрд рублей, в этом — уже 15 млрд. Такая помощь даёт реальные результаты — многодетных семей в Приморье уже больше 20 тыс.

«И всё же мер поддержки недостаточно. Те семьи, в которых первый ребенок родился до 1 января 2020 года, по сути, остались вообще без поддержки, поэтому им сложно решиться на второго малыша. Молодежь уверяет, что не хочет поступать так, как делали их родители, — рожать в 17–20 лет. Для них важно сначала позаботиться о собственном жилье, построить карьеру, а потом уже становиться родителями, чтобы обеспечить малышу стабильное будущее. Проще говоря, сегодня многое упирается в неуверенность в завтрашнем дне. Это главный сдерживающий фактор для повышения рождаемости», — сказала Елена Герман.

Как сообщало ИА REGNUM, демографическая ситуация в амурской области продолжает ухудшаться. Во всех муниципалитетах региона в первом полугодии 2022 году уменьшалось количество населения