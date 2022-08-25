Пекин, , 09:30 — REGNUM После того, как посольство США в Китае снова опубликовало один из своих «уроков истории» на своих аккаунтах в китайских социальных сетях, китайские пользователи сети неожиданно решили сами преподать США урок истории, сообщает 25 августа газета Global Times.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Посольство США в Китае 23 августа разместило на своих официальных страничках в WeChat и Sina Weibo информацию о «невидимой истории» Советского Союза во время Второй мировой войны.

«Прежде чем Советский Союз вступил в войну против фашизма, вопреки распространенному мнению, в 1939 году он не только подписал пакт о ненападении с нацистской Германией, но и в секретном дополнительном протоколе намеревался присоединиться к Германии в разделе Польши и стран Восточной Европы», — говорится в сообщении посольства США с прикрепленной статьей под названием «Секретный пакт, который привел ко Второй мировой войне и изменил Европу».

Однако посольство США, по-видимому, не знает, что историческое существование и значение пакта не являются секретом в Китае. Об этом историческом событии рассказывается в китайских учебниках истории на уровне средней школы. Посольство США при этом не упомянуло в своем «уроке истории» того, как США помогли другой державе Оси, Японии, во Второй мировой войне, говорится в публикации Global Times.

После появления статьи посольства США, более 4000 человек в разделе комментариев оставили свои высказывания, стремясь свой «урок истории» для посольства.

Подражая стилю письма посольства США, один пользователь написал в разделе комментариев на Sina Weibo: «Некоторые люди сегодня считают, что милитаристская Япония и США были непримиримыми соперниками во Второй мировой войне. Однако США были торговым партнером Японии до внезапного нападения Японии на Перл-Харбор».

В 1930-х годах Конгресс США принял ряд законов о нейтралитете, основной целью которых было запретить экспорт оружия и кредитование воюющих стран. Однако даже тогдашний президент США Франклин Рузвельт позже признал, что этот акт, возможно, фактически оказывал пассивную помощь агрессору, отказывая в помощи пострадавшим странам.

Общедоступная информация показывает, что в период с 1937 по 1940 год, когда Япония вторглась в Китай, экспорт США в Японию составил $986,7 млн, из которых $703,9 млн или 71% от общего объема, были военными товарами. Нападение на Перл-Харбор произошло в конце 1941 года, но только за первые три месяца того же года продажи бензина для самолетов в США японцам выросли на 131% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Большая часть сырья, которое поддерживало японскую военную машину в рабочем состоянии, особенно сталь и нефть, были получены из Соединенных Штатов. Хотя в то время агрессивная война Японии против Китая продолжалась уже несколько лет, США не вводили против нее эмбарго или санкции.

Исторические документы показывают, что в дополнение к поставкам США даже помогли скрыть отвратительные эксперименты Японии на людях, которые проводил «Отряд 731» и иже с ним. Следует вспомнить и подробности действий США во Вьетнаме, Ираке, Афганистане, Сирии и других странах после Второй мировой войны, единодушно считают китайские пользователи.