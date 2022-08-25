Пенза, 25 августа, 2022, 09:31 — ИА Регнум. Для иммунизации взрослого населения Пензенской области поступила партия вакцины «Совигрип» в количестве 195 130 доз. Об этом сообщает региональный минздрав.

Pnzreg.ru Вакцинация от гриппа

По словам главного внештатного специалиста по терапии и общеврачебной практике облминздрава Елены Матвеевой, в период роста заболеваемости COVID-19 важно привиться не только от коронавируса, но и от гриппа.

Вакцинация против гриппа оптимальна в период с сентября по ноябрь, это позволит сформировать иммунитет до начала эпидемического подъема заболеваемости, пояснили в ведомстве.

Ранее ИА REGNUM передавало, первая партия вакцины от гриппа «Ультрикс квадри» была поставлена в Пензенскую область в середине августа в количестве более 50 тыс. доз. Вакцинации подлежат наиболее уязвимые группы населения, среди которых беременные, граждане с хроническими заболеваниями и дети.

Читайте также: В Хакасии планируют привить от гриппа 60% населения