Осло, 25 августа, 2022, 09:30 — ИА Регнум. Норвежский фонд климатических инвестиций и крупнейшая пенсионная компания страны KLP намерены активно инвестировать в энергетические проекты в Индии, как сообщает об этом CNBC.

Солнечная электростанция

Они вложат около 2,8 миллиарда индийских рупий (примерно 35 миллионов долларов США) в строительство солнечной электростанции Thar Surya 1 мощностью 420 мегаватт, который в индийском штате Раджастан строит итальянская компания Enel Green Power. Взамен норвежская сторона получит 49% акций проекта.

Кроме того, как следует из заявления посольства Норвегии в Индии, Фонд климатических инвестиций планирует выделить 10 миллиардов норвежских крон (около 1 миллиарда долларов) на аналогичные проекты в течение следующих пяти лет.

Посольство также назвало Индию «приоритетным рынком».

Эти решения стали результатом того, что норвежский финансовый институт развития Norfund, управляющий Фондом климатических инвестиций, и компания Enel Green Power создали стратегическое инвестиционное партнерство, ориентированное на Индию.

«Это первая инвестиция, которую мы делаем вместе с Enel, и у нас большие планы по содействию подобным инвестиционным проектам в Индии в ближайшие годы», — сказал генеральный директор Norfund Теллеф Торлейфссон.