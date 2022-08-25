Екатеринбург, , 09:43 — REGNUM В Свердловской области со 2 сентября на двух направлениях будут курсировать скоростные электрички. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Свердловской железной дороге.

Электропоезд «Ласточка» Дарья Драй © ИА REGNUM

Три «Ласточки» будут ежедневно доставлять пассажиров из Екатеринбурга в Качканар. При этом отмечается, что маршрут пройдёт через Нижний Тагил, где предусмотрена остановка. Время в пути составит 3 часа 50 минут. Ещё две «Ласточки» соединят Качканар с аэропортом «Кольцово».

Отмечается, что появления на маршрутах скоростных электричек позволит свердловчанам значительно сократить время в пути. В частности, из Екатеринбурга в Качканар можно будет добраться на 3 часа быстрее, чем раньше.