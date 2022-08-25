Донецк, 25 августа, 2022, 09:29 — ИА Регнум. Киевские боевики утром 25 августа выпустили по Калининскому району Донецка четыре ракеты из РСЗО HIMARS, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Defense. gov HIMARS

«Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ по направлениям: 04:30 (совпадает с мск) — н. п. Орловка — г. Донецк (Калининский район): выпущена 1 ракета из РСЗО Himars; 05:45 — н. п. Орловка — г. Донецк (Калининский район): выпущено 3 ракеты из РСЗО Himars», — говорится в телеграм-канале представительства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 25 августа киевские боевики выпустили по городу Ровеньки в Луганской Народной Республике ракету из тактического ракетного комплекса «Точка-У».

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