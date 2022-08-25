Улан-Удэ, , 09:28 — REGNUM Бурятии на строительство социальных объектов выделили дополнительные средства в связи с корректировкой стоимости контрактов. Бюджетная заявка республики одобрена в правительстве РФ, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального правительства.

Класс в новой школе в селе Гурульба Иволгинского района Бурятии Egov-buryatia.ru

«В связи с пересмотром объёмов контрактов и изменении стоимости работ мы подготовили бюджетную заявку на дополнительное финансирование строительства объектов. Сегодня по многим объектам вопрос решен», — отметил зампред правительства Евгений Луковников.

Таким образом, из федерального бюджета регион получит дополнительно 435 млн рублей, которые будут распределены на 2022–2024 годы. В текущем году будут построены три школы, семь спортплощадок, региональный центр по хоккею и пансионат для престарелых.