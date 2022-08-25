Талукан, Афганистан, 25 августа 2022, 09:28 — REGNUM В афганской провинции Тахар сотрудники министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока избили и оскорбили нескольких женщин в городе Талукан, административном центре провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».
Инцидент произошёл 24 августа то время, когда женщины направлялись за покупками.
По словам источника, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также оскорбили мужчин, сопровождавших этих женщин и заявили, что женщины не имеют права выходить в город.