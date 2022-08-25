* Талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, , 09:28 — REGNUM В афганской провинции Тахар сотрудники министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока избили и оскорбили нескольких женщин в городе Талукан, административном центре провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Афганистан (сс) ArmyAmber

Инцидент произошёл 24 августа то время, когда женщины направлялись за покупками.

По словам источника, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также оскорбили мужчин, сопровождавших этих женщин и заявили, что женщины не имеют права выходить в город.