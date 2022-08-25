* Талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 25 августа, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар сотрудники министерства по поощрению добродетели и предотвращению порока избили и оскорбили нескольких женщин в городе Талукане, административном центре провинции. Об этом сообщает газета «8 Собх».

(сс) ArmyAmber Афганистан

Инцидент произошёл 24 августа в то время, когда женщины направлялись за покупками.

По словам источника, талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) также оскорбили мужчин, сопровождавших этих женщин, и заявили, что женщины не имеют права выходить в город.