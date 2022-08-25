Соликамск, Пермский край, 25 августа, 2022, 09:28 — ИА Регнум. В Соликамском городском округе Пермского края прокурор обратился в суд с иском, где речь об истребовании из незаконного владения коммерческой организации нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

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Выяснилось, что ООО «Центральная диспетчерская служба» использует предоставленные ранее по договору аренды нежилые помещения без законных оснований. Срок действия договора истек в феврале 2021 года. Арендатор имеет долги по арендной плате и коммунальным услугам. Между тем недвижимость муниципалитету не возвращается.

Суд удовлетворил иск. Центральный диспетчерский центр обязан вернуть имущество Управлению имущественных отношений администрации Соликамского городского округа.