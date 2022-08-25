Ангарск, Иркутская область, , 09:27 — REGNUM В Приангарье полицейские задержали арбалетчика, пытающегося доставить наркотики на территорию колонии, сообщает 25 августа ГУ МВД РФ по Иркутской области. Злоумышленником оказался 39-летний местный житель, который заехал на режимную территорию в сопровождении женщины и намеревался передать наркотики в одну из колоний Ангарска.

В Приангарье полицейские задержали арбалетчика, пытающегося доставить наркотики на территорию колонии МВД

Для этого мужчина прикрепил к снарядам от арбалета свертки с «гашишным маслом». В дальнейшем из данного метательного оружия он планировал совершить несколько выстрелов, «заряженных» запрещенным веществом. Однако довершить начатое злоумышленнику не удалось. Его незаконные действия были пресечены полицейскими с сотрудниками ГУФСИН России по Иркутской области.

Сотрудники полиции выяснили, что фигурант ранее уже неоднократно был судим.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля 2022 года стало известно о возбуждении уголовного дела по факту незаконного сбыта наркотических средств, организованной группой лиц в Усолье-Сибирском.

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