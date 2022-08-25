Челябинск, , 09:26 — REGNUM В Челябинске будет построено ещё два моста. Об этом заявил губернатор области Алексей Текслер, сообщает пресс-служба регионального правительства.

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«У нас в планах ещё порядка семи путепроводов в Челябинске. Мы планируем построить два новых моста — на улице Энгельса и путепровод через железную дорогу в Новосинеглазово», — сказал чиновник.

Также ещё пять путепроводов предстоит реконструировать. Текслер отметил, что эти планы серьёзные, и подчеркнул, что имеются подрядчики, которые могут справляться с этими задачами.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 августа городе открыли вторую сторону обновлённого Ленинградского моста. Полностью объект введут в эксплуатацию 20 сентября.