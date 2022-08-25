Лондон, 25 августа, 2022, 09:53 — ИА Регнум. Конфликт на территории б. УССР длится уже полгода, его интенсивность уменьшается, но и скорого окончания не предвидится. Об этом Дэн Саббаг пишет в статье для The Guardian и предлагает пять сценариев развития событий в ближайшие шесть месяцев.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Операция Z

Согласно первому прогнозу, вооружённый конфликт продлится ещё по меньшей мере год. Фактически он зашел в тупик. Ни киевский режим, ни Россия не готовы прекратить бои. Киев хочет вернуть освобождённые Россией территории, а Москва — продолжать наносить противнику существенный урон. В Кремле надеются, что приближающиеся холода сыграют России на руку.

Второй прогноз Саббага связан с отсутствием у Киева средств для проведения эффективного контрнаступления с использованием обычных вооружений. Силы киевского режима будут пытаться ослабить российские войска.

По третьему прогнозу Россия переключит внимание на удержание уже освобождённой части б. УССР. Продвижение вперёд происходит медленно.

Четвёртое, на что обращает внимание автор, — приближение зимы. Холода ускорят новую волну миграции с территории б. УССР. В Киеве опасаются ударов по своей энергосистеме, в том числе — остановки Россией Запорожской АЭС. Весной могут возобновиться наступательные действия.

Пятый прогноз связан с тем, хочет ли Запад, чтобы киевский режим «победил или просто держался». Пока Киев не получил от западных стран вооружений, которые позволили бы отбросить назад российские войска. Кроме того, гуманитарную помощь населению б. УССР нужно приводить в соответствие с огромными потребностями.

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