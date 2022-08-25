Джакарта, 25 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. Глава МИД Индонезии Ретно Марсуди встретилась с главой делового совета США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Тедом Осиусом. Об этом глава МИД Индонезии написала в Twitter.

U.S. Department of State Глава МИД Индонезии Ретро Марсуди

«Рада приветствовать моего хорошего друга, президента и главного исполнительного директора делового совета США-АСЕАН. Обсудили отношения между Индонезией и США, а также возможности для более тесного сотрудничества», — написала Ретно Марсуди в Twitter.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо принял деловой совет США и Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), чтобы обсудить расширение сотрудничества, особенно в трех областях, а именно: здравоохранение, цифровая трансформация и энергетический переход.