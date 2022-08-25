Красноярск, 25 августа, 2022, 09:21 — ИА Регнум. Губернатор Красноярского края Александр Усс 24 августа провёл штаб по строительству метро в Красноярске. Как сообщили ИА REGNUM в краевом правительстве, Усс обозначил ключевые задачи на ближайшую перспективу.

Иван Шилов ИА REGNUM Метро

Уточняется, что определена организационная структура оперштаба. Его возглавил Александр Усс. Заместителем руководителя штаба стал председатель краевого правительства Юрий Лапшин. Координировать деятельность рабочих групп при штабе будет экс-мэр Красноярска, а ныне заместитель губернатор края Сергей Ерёмин. Заседания штаба будут проходить раз в месяц, рабочие группы будут собираться еженедельно.

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Краевые власти уточняют, что проект преобразования транспортного комплекса Красноярска включает в себя не только строительство подземных и наземных станций метро, но и модернизацию существующих трамвайных линий, строительство новых путей до Солнечного. Кроме того, планируется обновление состава городского электротранспорта.

«По итогам реализации этого масштабного проекта красноярское метро должно стать самым современным в стране», — подчеркнул Усс.

В настоящее время уже идут работы по разработке проекта планировки территории. Специалисты дорабатывают дорожную карту со сроками реализации этапов работ. Работы на месте строительных площадок планируют начать уже осенью 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, работы по строительству красноярского метро начались в 1995 году и неоднократно приостанавливались из-за проблем с финансированием.

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10 августа в правительстве края были подписаны контракты на проведение комплекса проектных и строительно-монтажных работ по созданию в Красноярске линии скоростного подземно-наземного легкорельсового транспорта. Ввод объекта намечен на 2026 год.