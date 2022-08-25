Иркутская область, 25 августа, 2022, 09:20 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 25 августа известило об организации поисковых работ в связи с пропажей 74-летнего сборщика ягод. Накануне около 10:00 местного времени Василий Дроздов на своей автомашине ВАЗ 2102 выехал в лесной массив, расположенный вблизи деревни Гарбакарай, для сбора ягод.

МВД Личный состав полиции Межмуниципального отдела МВД России «Тулунский» ориентирован на розыск 74-летнего сборщика ягод

В вечернее время домой мужчина так и не вернулся, его супруга заявила в полицию о данном факте. В ходе поисковых мероприятий в двух километрах от населенного пункта обнаружена автомашина потерявшегося. В настоящее время на розыск мужчины ориентированы сотрудники уголовного розыска, участковые уполномоченные, наружные службы полиции, а также волонтеры Тулунского района.

Как сообщало ИА REGNUM, всего с начала 2022 года ушли в тайгу и заблудились 19 сборщиков дикоросов. В семи случаях они были успешно найдены поисковыми группами. Судьба еще 11 остается неизвестной.

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