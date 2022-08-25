Санкт-Петербург, 25 августа, 2022, 09:24 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге после длительной жары снизилась температура воздуха. Об этом свидетельствуют данные, которыми 25 августа в своём Telegram-канале поделился специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Небо

В Северной столице в четверг местами ожидаются кратковременные дожди и грозы при облачной с прояснением погоде. Температура воздуха опустится до +22…+24 градусов, а по Ленинградской области будет +20…+25 градусов. В городе атмосферное давление установится на отметке в 766 мм рт. ст., что выше нормы.

В конце рабочей неделе также ожидается понижение температуры и небольшие дожди.

Напомним, что 24 августа Петербург побил температурный рекорд 1939 года. Столбик термометра показал днём +30,9, что на 3,4 градуса выше ранее установленного максимума для этого дня.