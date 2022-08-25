Ханты-Мансийск, , 09:18 — REGNUM В Сургут (ХМАО) авиабортом Минобороны доставлены 22 человека, нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи из Донецкой Народной Республики. Об этом сообщает департамент общественных и внешних связей Югры.

Патриотический флешмоб в Сургуте Пресс-служба горадминистрации Сургута

В экономическую столицу ХМАО прибыли жители Макеевки и военнослужащие народной милиции ДНР, получившие ранения. Из них 17 человек направлены в Сургутский травматологический центр. Ещё пять — в Центр сердечно-сосудистой хирургии Сургутского кардиологического диспансера.

В ХМАО их сопровождали врачи из Югры, которые на протяжении недели оказывали помощь в медучреждениях Макеевки, выявляли сложные случаи и определяли, в каких специалистах нуждаются местные жители.

«Мы обеспечим полный курс лечения пациентов до полного их выздоровления. В настоящее время в больницах ДНР многие виды медицинской помощи недоступны, и для людей лечение в медучреждениях Югры является единственным шансом на выздоровление и полноценную жизнь в дальнейшем», — отметил заместитель губернатора Югры Всеволод Кольцов.

Отмечается, что сейчас в Югре готовят третью группу врачей для работы в Макеевке.