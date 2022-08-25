Чайковский, Пермский край, 25 августа, 2022, 09:18 — ИА Регнум. В Чайковском Пермского края суды рассмотрели три уголовных дела о незаконной ловле рыбы в акватории реки Кама, сообщили в краевой прокуратуре.

Andshel Браконьерская ловля рыбы

Мужчины рыбачили в запрещенных для рыбной ловли период весеннего нереста. При этом в ход шли орудия массового истребления водных биологических ресурсов (рыболовные сети и донные удочки «резинка»).

Пермяки признаны виновными в вылове рыбы с применением запрещенных орудий. Фигурантам назначено от 120 до 280 часов обязательных работ. Удовлетворены иски прокурора о взыскании причиненного преступлениями ущерба на общую сумму свыше 100 тыс. рублей. Приговоры в законную силу не вступили.