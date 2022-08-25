Чебоксары, , 09:39 — REGNUM В Чувашии в рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» дебиторскую задолженность балансовой суммой в 7,7 млн рублей оценщик оценил в 0 рублей. Это следует из документа об оценке имущества, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, опубликованный 22 августа.

Деньги Дарья Антонова © ИА REGNUM

На оценку выставлены права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) «Чувашавтотранса». Их балансовая стоимость составляет 7 747 027,54 рубля.

В списке указанных должников — 36 юридических и физических лиц. Как следует из документов, по ряду заявленной задолженности «отсутствуют первичные документы, подписанные со стороны контрагента», часть должников — это предприятия и организации, которые находятся в стадии ликвидации, прекратили деятельность, исключены из ЕГРЮЛ.

«Произведённый осмотр, расчёты и анализ представленной информации позволяют сделать вывод о том, что определённая рыночная стоимость рассматриваемого имущества в соответствии с заданием заказчика […] составляет: 0,00 рублей», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM , государственное унитарное предприятие «Чувашавтотранс» суд признал банкротом в сентябре 2018 года, в настоящее время идёт конкурсное производство. Предприятие было единственным государственным перевозчиком, в зоне его ответственности находились свыше 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.

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