Чебоксары, 25 августа, 2022, 09:39 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках дела о банкротстве ГУП «Чувашавтотранс» дебиторскую задолженность балансовой суммой в 7,7 млн рублей оценщик оценил в 0 рублей. Это следует из документа об оценке имущества, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ, опубликованный 22 августа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

На оценку выставлены права требования на краткосрочные долговые обязательства (дебиторская задолженность) «Чувашавтотранса». Их балансовая стоимость составляет 7 747 027,54 рубля.

В списке указанных должников — 36 юридических и физических лиц. Как следует из документов, по ряду заявленной задолженности «отсутствуют первичные документы, подписанные со стороны контрагента», часть должников — это предприятия и организации, которые находятся в стадии ликвидации, прекратили деятельность, исключены из ЕГРЮЛ.

«Произведённый осмотр, расчёты и анализ представленной информации позволяют сделать вывод о том, что определённая рыночная стоимость рассматриваемого имущества в соответствии с заданием заказчика […] составляет: 0,00 рублей», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM , государственное унитарное предприятие «Чувашавтотранс» суд признал банкротом в сентябре 2018 года, в настоящее время идёт конкурсное производство. Предприятие было единственным государственным перевозчиком, в зоне его ответственности находились свыше 230 городских и пригородных маршрутов, два междугородных и 23 межобластных.