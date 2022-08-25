Южно-Сахалинск, , 09:16 — REGNUM На Сахалине специалисты регионального отделения Центробанка России сравнили стоимость сбора детей в школу в 2022 и 2021 году, сообщило ИА «Сахалин и Курилы».

Сборы к школе © ИА REGNUM

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За основу были взяты цены в июле. В августе собрать детей в школу, по оценкам банкиров, будет ещё дороже.

В базовый набор ученика включены ранец, 15 тетрадок, три рабочие тетради, 10 ручек, пять карандашей, один набор фломастеров и альбом. Для девочек необходимы платье, две блузки, две юбки, джемпер, две пары колготок, для мальчиков — двое брюк, три сорочки и два джемпера. Также для мальчиков и девочек в расчете применялась покупка двух футболок, спортивного костюма, куртки, кроссовок, ботинок и пяти пар носков. В общую сумму расходов на сборы в школу специалисты включили букет на 1 сентября и абонентскую плату за интернета на три месяца.

По итогам подсчетов сборы в школу мальчика в июле 2022 года обошлись в 36 694 рубля (в июле 2021 года — 33,7 тыс. рублей), девочки — 36 884 рубля (в июле 2021 года - 34,7 тыс. рублей).

Более всего подорожали детские спортивные кроссовки — на 33,7% до 2130 рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в Оренбургской области, чтобы подготовить сына-первоклассника к школе, родителям необходимо 22 314,61 рубля. Сборы девочки обойдутся дороже — в 25 245,08 рубля.