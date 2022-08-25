Слюдянка, Иркутская область, 25 августа, 2022, 09:15 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области 25 августа сообщило подробности серьёзного ДТП с пострадавшими, случившегося накануне ночью на трассе «Байкал».

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Предварительно установлено, что вблизи Слюдянки произошло столкновение легковых автомобилей AUDI 100 и KIA K5, движущихся во встречном направлении.

В результате автоаварии с полученными травмами госпитализированы 19-летние водитель и пассажирка европейского седана, а также 32-летняя автомобилистка, управляющая корейским транспортом, и ее 36-летний пассажир.

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