Перемышль, Калужская область, 25 августа, 2022, 10:32 — ИА Регнум. В Калужской области системой мониторинга «Лесохранитель» 24 августа было обнаружено задымление в лесу в районе села Перемышль. Пожар оказался низовым: горела лесная подстилка. Об этом сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

40.mchs.gov.ru Возгорание лесной подстилки

Пожарные, создав минерализованную полосу, быстро локализовали пожар. Тушение возгорания проходило с помощь ранцевых огнетушителей и пожарных автоцистерн. Площадь возгорания огнеборцам помог оценить квадрокоптер.

Это был третий лесной пожар в регионе за лето 2022 года. Первый произошел 27 июля в Дзержинском районе, второй — 19 августа в калужской пригородной деревне Мстихино. В обоих случаях площадь пожаров была небольшой. В настоящее время в Калуге, Обнинске и 13 районах установлен четвертый, предпоследний, класс пожарной опасности.