Гардез, Афганистан, , 09:13 — REGNUM В афганской провинции Пактия два человека были убиты и двое ранены в результате конфликта между двумя семьями в кишлаке Хусейнхейль уезда Саид Карам. Об этом сообщает газета «8 Собх».

Эдмунд Салливан. Иллюстрации к рубайяту Омара Хайяма. До 1933. Учёный спор

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По данным источников, погибшие и пострадавшие в этом происшествии являются членами одной семьи. Причиной разногласий стал земельный вопрос.

Сообщается, что убийцу арестовали талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

В провинции Пактия и раньше в спорах за землю были жертвы. В одном из случаев драка за участок земли привела к убийству трёх братьев их кузеном.