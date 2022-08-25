Пекин, , 09:13 — REGNUM Кризис на территории бывшей УССР и недавние напряженные события во всем мире показывают, что все траны должны быть очень бдительны в отношении любых преднамеренных попыток спровоцировать проблемы и усилить конфронтацию, и «мы не должны позволить миру скатиться в новую холодную войну», заявил постоянный представитель Китая при Организации Объединенных Наций (ООН) Чжан Цзюнь на брифинге Совета Безопасности ООН по данной теме 25 августа, сообщает газета Global Times.

Чжан Цзюнь Fmprc.gov.cn

«Мы всегда настаиваем на том, что следует уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, поддерживать цели и принципы Устава ООН, серьезно относиться к законным соображениям безопасности всех стран и поддерживать все усилия, способствующие мирному урегулированию кризиса. Факты показали, что ментальность холодной войны и блоковая конфронтация должны быть решительно отвергнуты… Одержимость военной силой и стремление к абсолютной безопасности приведут только к постоянной эскалации региональной ситуации, что не отвечает интересам ни одной из сторон», — сказал Чжан.

По словам Чжана, более чем через 30 лет после окончания холодной войны НАТО продолжает расширяться на восток, что не сделало Европу более безопасной, но посеяло семена конфликта. Он также отметил, что в XXI веке ментальность холодной войны и игра с нулевой суммой давно устарели. По его словам, факты говорят о том, что разделение и выбор сторон должны быть решительно отвергнуты, а двойные стандарты и избирательное применение должны быть решительно отвергнуты.

«Некоторые страны бессмысленно вводят односторонние санкции… политизируют и превращают в оружие экономику, торговлю и технологии, настаивают на разделении и создании «маленького двора, высокого забора», что привело к дальнейшим трудностям в обеспечении средств к существованию людей в развивающихся странах и угрожает глобальной продовольственной, энергетической и финансовой безопасности», — указал Чжан.

По его словам, отстаивание целей и принципов Устава ООН и уважение суверенитета и территориальной целостности не должны ограничиваться цитатами. Все страны должны на самом деле соблюдать эти принципы на практике и проявлять последовательность в различных вопросах, касающихся разных стран, при этом сопоставляя свои слова с делами. Китай последовательно уважает суверенитет и территориальную целостность других стран и полон решимости твердо защищать свой собственный суверенитет и территориальную целостность, подчеркнул Чжан.