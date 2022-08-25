Баку, , 09:13 — REGNUM Президенты Казахстана и Азербайджана Касым-Жомарт Токаев и Ильхам Алиев в ходе переговоров 24 августа в Баку подписали десять документов. Об этом сообщает пресс-служба казахстанского лидера.

Встреча президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым. Мюнхен. 2020 Akorda.kz

Сообщается, что лидеры государств подписали декларацию об укреплении стратегических отношений и углублении союзнического взаимодействия между странами. А также они утвердили Комплексную программу развития сотрудничества в период с 2022 по 2026 год.

Кроме того, стороны заключили соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве, меморандум о взаимопонимании между министерством индустрии и инфраструктурного развития Казахстана с министерством цифрового развития и транспорта Азербайджана о сотрудничестве в области транзитных грузоперевозок. Также были подписаны протокол об установлении побратимских связей между городами Туркестан и Шуша и другие документы.

Напомним, Токаев впервые посетил Азербайджан в качестве президента. Он заявил, что этот визит имеет для него «особое значение».

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