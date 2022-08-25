Рига, , 13:38 — REGNUM России следует прервать все связи со странами Прибалтики. Об этом 25 августа заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

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«России следует понизить уровень отношений со странами Прибалтики, оставив в диппредставительствах там не более пяти человек», — заявил эксперт.

Нужно полностью свернуть торгово-экономические связи, полагает Трухачёв.

«Надо запретить российским юрлицам вести с Латвией, Литвой и Эстонией любые дела», — заключил политолог.

Напомним что в Латвии и в Эстонии демонтировали памятники и монументы, установленные в честь Победы в Великой Отечественной Войне.