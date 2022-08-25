Москва, , 09:12 — REGNUM Народная артистка России Маргарита Терехова 25 августа отмечает 80-летний юбилей, в Государственном академическом театре им. Моссовета пройдет вечер, посвященный юбилею, а в фойе откроется выставка ко дню рождения актрисы.

Маргарита Терехова Цитата из к/ф «Зеркало». Реж. Андрей Тарковский. 1974. СССР

В честь юбилея в кинотеатре «Иллюзион» с 20 по 31 августа проходит ретроспектива работ Тереховой, фильмы демонстрируются с пленки 35 мм из коллекции Госфильмофонда РФ.

Сегодня, 25 августа, фильмы с участием народной артистки России покажут в «Москино Салют», «Москино Сатурн» и «Москино Спутник».

Маргарита Терехова родилась 25 августа 1942 года в Туринске Свердловской области в семье актеров. С 1959 года по 1961 год училась в Ташкентском государственном университет. Оставив вуз, уехала в Москву и поступила в Школу-студию Юрия Завадского при Театре имени Моссовета. В 1964 году стала актрисой Театра имени Моссовета.

Терехова хорошо знакома советскому и российскому зрителю по своей роли Миледи Винтер в фильме Георгия Юнгвальд-Хилькевича «Д’Артаньян и три мушкетёра», а также по роли графини де Бельфлёр в картине «Собака на сене».

За свою карьеру она снялась в более чем 45 фильмах, в 2005 году вышла картина «Чайка», являющаяся экранизацией одноименной пьесы Антона Чехова. При создании этого фильма Терехова выступила в качестве сценариста и режиссера.