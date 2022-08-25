Уфа, 25 августа, 2022, 09:19 — ИА Регнум. Таким регионам, как Башкирия, нужно выделять опережающее финансирование. Об этом сообщил замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Никита Стасишин после ознакомления с ходом строительства объектов, реализуемых в рамках федеральных проектов в Уфе.

Gov.spb.ru Строительство жилья в Петербурге

Сообщается, что Стасишин совместно с премьер-министром правительства Башкирии Андреем Назаровым посетил жилой комплекс «Самоцветы», ознакомился с ходом строительства транспортной развязки на пересечении улиц Генерала Рыленко и Пугачева в Кировском районе Уфы, осмотрел строительную площадку нового водовода в районе Забелья и другие строящиеся объекты.

«Объекты, которые мы сегодня посмотрели — яркий пример того, как в регионах реализуются задачи президента России и правительства России с точки зрения правильного развития территорий, создания нового качественного жилья. Поэтому таким регионам, как Башкирия, необходимо выделять опережающее финансирование, что постоянно подчеркивает вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин. Благодаря таким проектам, которые реализуются в Башкирии, мы справимся с поручением президента России Владимира Путина к 2030 году строить в стране по 120 млн кв. метров жилья», — приводит пресс-служба слова Стасишина.

Назаров напомнил, что перед руководством Башкирии стоит задача строить четыре млн квадратных метров жилья ежегодно.

«Для того, чтобы это реализовать, мы уже сегодня должны подготовить инфраструктуру для будущих застройщиков. Для этого мы выносим инфраструктуру за Уфу, в Забелье, где в ближайшие 15-20 лет вырастут новые микрорайоны. Для Башкирии развитие Забелья — это не только возможность выполнить задачу правительства Российской Федерации по вводу жилья, но и создать комфортные условия для жителей республики», — сообщил он.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии объем строительства жилья за семь месяцев 2022 года увеличился на 10,3% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.