Барселона, Испания, 25 августа, 2022, 09:11 — ИА Регнум. «Барселона» сыграла вничью с «Манчестер Сити» в благотворительном товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Камп Ноу» в Барселоне завершилась со счётом 3:3.

adriagarcia «Камп Ноу»

В составе «Барселоны» голы забили нападающие Пьер-Эмерик Обамеянг, Мемфис Депай и полузащитник Френки де Йонг. У «Манчестер Сити» отличились хавбек Коул Палмер и форварды Хулиан Альварес и Рияд Марез с пенальти.

Благотворительный матч был проведён в поддержку людей, страдающих боковым амиотрофическим склерозом (БАС), от которого пока нет лечения. Средства от матча пошли в фонд Лусона, деятельность которого направлена на улучшение качества жизни пациентов с БАС.