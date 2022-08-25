Рим, 25 августа, 2022, 09:10 — ИА Регнум. Число людей, которые столкнулись с острой нехваткой продовольствия в мире, достигло 345 млн, что в два с половиной раза больше, чем было в 2019 году. Об этом сообщило на своем сайте специализированное учреждение ООН Всемирная продовольственная программа (WFP).

quentcourtois0 Голод в Африке

В заявлении организации отмечается, что до пандемии в мире насчитывалось более 135 млн человек, страдающих от указанной проблемы. В WFP подчеркнули, что дефицит продовольствия усугубляет кризисы, связанные с изменением климата и вооруженными конфликтами.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 августа глава Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что с начала августа с территорий бывш. УССР было вывезено более чем 625 тысяч тонн продовольствия.