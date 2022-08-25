Кировград, Свердловская область, 25 августа, 2022, 09:12 — ИА Регнум. В Кировграде Свердловской области 83-летняя местная жительница смогла получить компенсацию из-за травм после падения с лестницы. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Иван Шилов ИА REGNUM Суд

Инцидент произошёл в декабре 2021 года. Пожилая женщина спускалась по лестнице, которая находилась в неудовлетворительном состоянии. В результате женщина потеряла равновесия и упала. В больнице у неё диагностировали переломы костей левой руки и левой ноги. Травмы были расценены экспертами как среднетяжёлые.

Прокуратура направила иск в суд. Инстанция постановила, что ответственность за ненадлежащее состояние лестницы несёт одно из муниципальных предприятий Кировграда. В пользу пенсионерки с него взыскали 150 тыс. рублей компенсации морального вреда.

Отметим, подобный случай не является единичным на Среднем Урале. Нередко свердловчане обращаются в прокуратуру после получения травм при падении в общественных местах. В большинстве случаев пострадавшим удаётся добиться получения компенсации морального вреда.