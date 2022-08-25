Барнаул, 25 августа, 2022, 09:09 — ИА Регнум. В связи со стартом осеннего этапа программы туристического кешбэка в России, управление Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности 25 августа известило о том, что в ней принимают участие 20 санаториев и 33 отеля региона.

Антон Денисенко Белокуриха. Алтайский Край

В частности, среди санаториев региона участниками кешбека станут: «Белокуриха», «Алтай-Вест», «Россия», «Обь», «Барнаул», «Рассветы над Бией», «Сосновый бор» и др. Также в кешбеке августа-сентября примут участие 15 региональных туроператоров. Данный инструмент государственной поддержки, направленный на развитие внутреннего туризма, реализуется в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Кешбэк может составлять 20% от стоимости поездки, но не более 20 000 рублей за одну оплату. Помимо этого, важным нововведением стало повышение максимального порога кешбэка при поездках на Дальний Восток по поручению президента России Владимира Путина. Теперь сумма возвращенных средств увеличится до 40 000 рублей, доля кешбэка сохраняется на уровне 20%.

Условия получения кешбэка: начало круизов с 1 сентября, начало туров с 1 октября. Вернуться нужно до 25 декабря 2022 года.

Длительность путешествия от 3 ночей. Оплата картой «Мир», зарегистированной в программе лояльности до покупки.

Как сообщало ИА REGNUM, программу туристического кэшбэка при оплате поездок по России впервые запустили в августе 2020 года. С 25 августа 2022 года в России стартовал осенний этап. Окно продаж продлится до 10 сентября включительно. Отправиться в поездку с кешбэком можно с 1 октября и до 25 декабря, а в круиз — с 1 сентября и до окончания навигации.

Поддержка туристической индустрии и российских граждан в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимство» стала настоящим успехом для страны, заявил корреспонденту ИА REGNUM экономист, директор по внешним связям BitRiver Андрей Лобода.

Читайте также: Кешбэк: ещё больше туристов и денег останется в России