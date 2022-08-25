Хабаровск, 25 августа, 2022, 09:06 — ИА Регнум. К концу 2023 года права всех обманутых дольщиков в Хабаровском крае должны быть восстановлены, заявил в своём телеграм-канале губернатор Михаил Дегтярев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дольщики ждут своих квартир и не собираются сдаваться

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«В Едином реестре проблемных объектов находится 16 объектов. Каждый, кто вложил средства в улучшение своих жилищных условий, вправе получить или качественные квадратные метры, или компенсацию. Для этого запущены все необходимые механизмы. Нерадивые строители должны понести заслуженное наказание за свои действия: они подвели и людей, и государство», — написал Михаил Дегтярев.

Как сообщало ИА REGNUM, арбитраж Краснодарского края 13 сентября 2022 года планирует рассмотреть иск фонда защиты дольщиков региона, который требует с застройщика — ООО «Архитектура. Реставрация. Технология» (ООО «АРТ») более 124 млн рублей.