Париж, 25 августа, 2022, 09:06 — ИА Регнум. Прокурор города Кольмар, Франция, сообщил, что четыре человека арестованы по обвинению в причастности к убийству афганского беженца.

Mate Marschalko Убийство

По информации газеты «Фигаро», этот афганский беженец был застрелен 14 августа после драки с водителем скутера. Прокурор города Кальмар сообщил в своем заявлении, что стрелявший и ещё трое фигурантов дела об убийстве были арестованы 24 августа.

Абдул Каюм Ахмадзай, 27-летний уроженец Афганистана, с 2017 года жил во Франции как беженец.

14 августа, когда он ждал своих друзей в городе Кольмар, он попросил водителя отъехать из-за шума его скутера. По словам свидетелей, это привело к словесной перепалке между Абдул Каюмом и группой друзей водителя скутера. В результате Абдул Каюм получил пулевое ранение в грудь и скончался по дороге в больницу.

После инцидента стрелявший и его сообщники скрылись.

По словам друзей Абдула Каюма, он работал на автомобильном заводе в Мюльгаузе и имел четверых детей.

В своем твите министр внутренних дел Франции Жерар Дерманен приветствовал арест нападавших и заявив, что «в конце концов полиция всегда побеждает».