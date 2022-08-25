Пермь, 25 августа, 2022, 09:05 — ИА Регнум. В Перми завершились поиски женщины и её пятилетней дочери. Их тела с признаками насильственной смерти обнаружены в лесу, сообщает портал 59.ru.

Екатерина Булатова ИА REGNUM В лесу

Мать с ребенком приехала из города Ишимбая 17 августа в Пермь погостить к подруге. Однако после ссоры ушла из квартиры и пропала. Женщина планировала двухдневную поездку в Пермь, однако 18 августа перестала выходить на связь, телефон оказался отключен. Об этом сообщает СМИ со ссылкой на брата погибшей женщины.

Тела жительниц Башкирии нашли в лесу недалеко от Перми. На месте работают следователи.