Кишинёв, 25 августа, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Россия сможет оказать помощь гагаузам только после выхода к границам Приднестровья. Об этом 25 августа заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультет а международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУ Вадим Трухачёв.

Флаг Гагаузии

«Если протесты гагаузов усилятся, их подавят», — заявил эксперт.

Если для этого подавления не хватит сил у Молдавии — это сделает Румыния, уверен политолог.

«Россия сможет вмешаться в дела Гагаузии только тогда, когда установит контроль над Одессой и выйдет на границы Приднестровья. Не раньше», — заключил Трухачёв.

Напомним, что ранее в Гагаузии вспыхнули протесты против социальной и экономической политики, проводимой Кишиневом.