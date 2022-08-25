* талибы — запрещённая в России организация

Талукан, Афганистан, 25 августа, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В афганской провинции Тахар талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) жестоко убили бывшего солдата. Об этом сообщает газета «8 Собх».

mosaic36 Убийство

Инцидент произошёл в районе моста Таршатр, когда бывший военнослужащий возвращался к себе домой.

Местные источники говорят, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сначала вытащили его из машины, а затем выпустили в мужчину автоматную очередь.

Представители «Талибана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) пока не высказались по этому поводу.

Убитого звали Нуруддин, он был жителем кишлака села Ханка уезда Варсадж.