Челябинск, 25 августа, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Участники специальной военной операции из Челябинской области смогут получать дополнительные выплаты. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Донбасс

Соответствующий законопроект внесён в областное Заксобрание. 150 тыс. рублей единовременно получат граждане, заключившие с Минобороны РФ контракт для прохождения службы в батальонах «Южноуралец» и «Южный Урал», формируемых в Челябинской области. Выплата будет назначена после окончания периода участия в проведении боевого слаживания батальонов.

Также участники челябинских батальонов смогут получать в сутки по две тысячи рублей. Выплаты будут идти за период с момента заключения контракта до завершения периода проведения боевого слаживания.

Как сообщало ИА REGNUM, спецоперация по денацификации и демилитаризации территории б. УССР проводится Россией с 24 февраля.