Ньон, Швейцария, 25 августа, 2022, 09:02 — ИА Регнум. Определились все участники группового этапа футбольной Лиги чемпионов сезона 2022/23. Квалификационный раунд завершился 24 августа.

Андрей Пронин ИА REGNUM Лига Чемпионов

Жеребьёвка группового этапа состоится 25 августа в Стамбуле. Все команды будут разделены на четыре корзины.

Состав корзин выглядит следующим образом:

«Реал», «Айнтрахт», «Манчестер Сити», «Милан», «Бавария», «ПСЖ», «Порту», «Аякс». «Ливерпуль», «Челси», «Барселона», «Ювентус», «Атлетико», «Севилья», «РБ Лейпциг», «Тоттенхэм». «Боруссия» (Дортмунд), «Зальцбург», «Шахтёр», «Интер», «Наполи», «Бенфика», «Спортинг», «Байер». «Марсель», «Брюгге», «Селтик», «Виктория Пльзень», «Маккаби» (Хайфа).

Матчи группового этапа турнира будут проходить с 6 сентября по 2 ноября. Команды разделятся на восемь групп. Те, которые займут первое и второе места, выйдут в плей-офф. Команды, ставшие третьими, продолжат выступление в плей-офф Лиги Европы.

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