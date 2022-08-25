Москва, 25 августа, 2022, 09:02 — ИА Регнум. В России проведена проверка 20 образцов самых популярных марок пастеризованного молока. В результате исследований не обнаружено ни одного фальсификата, антибиотики также отсутствуют, сообщили 25 августа в пресс-службе Роскачества.

Ukko-wc Молоко

Также, по данным ведомства, среди известных торговых марок пастеризованного молока, реализуемых в ретейле, не обнаружено растительных жиров, бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка, листерий, патогенных микроорганизмов (в том числе сальмонелл).

Проверки подверглись такие известные бренды, как «Любимое молоко», «Правильное молоко», «Вкуснотеево», «Волжаночка», «Вологодский Молочный АПК», «Вятушка», «Добрая кормилица», «Коровка из Кореновки» и др. В Роскачестве отметили, что 75% исследованного молока отвечает всем требованиям законодательства.

ИА REGNUM ранее сообщало, в 2018 году были выявлены разного рода нарушения в каждом пятом образце молока.

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