Красноярск, 25 августа, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Невменяемость киевского режима становится очевидной уже даже для западных журналистов. Об этом в беседе с корреспондентом ИА REGNUM 25 августа заявил первый секретарь комитета Красноярского краевого отделения Коммунистической партии «Коммунисты России» Андрей Селезнёв, комментируя материал немецкого издания Die Welt о том, что Киеву пора принять горькую правду о потере Донбасса и бессмысленности атак на Херсон.

Иван Шилов ИА REGNUM Спецоперация

«Западные журналисты пытаются донести до Киева прописные истины. При этом свои выводы они делают, оценивая лишь текущую ситуацию. Имеющиеся тенденции показывают, что эти территориальные потери киевского режима, скорее всего, не последние», — отметил собеседник ИА REGNUM.

По его словам, невменяемость киевских правителей, расширение масштабов их террористической деятельности подталкивают официальную Москву к завершению специальной военной операции до полного подавления политической субъектности киевского режима, а значит, и к новым территориальным приобретениям.

«Мы будем обязаны грамотно управлять и защищать новые территории, которые будут заняты российскими войсками», — подытожил Андрей Селезнёв.

Как сообщало ИА REGNUM, по мнению обозревателя Die Welt Кристофа Шильца, киевская власть со дня на день потеряет Донбасс на востоке, а южная часть территории б. УССР уже под контролем России. Признаков того, что ситуация как-то изменится в пользу Киева, в обозримом будущем нет.

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