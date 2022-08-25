Пекин, 25 августа, 2022, 09:01 — ИА Регнум. Против бывшего заместителя председателя народного правительства Гуанси-Чжуанского автономного района на юге Китая Лю Хунву возбуждено уголовное дело. Он подозревается во взяточничестве, сообщает 25 августа агентство Синьхуа.

Юань

Первое отделение Народной прокуратуры провинции Хайнань передало судебное разбирательство в Первый народный суд промежуточной инстанции провинции Хайнань, говорится в официальном заявлении ведомства. Обвинение было выдвинуто после завершения расследования дела Лю, проведенного Национальной надзорной комиссией.

Прокуратура обвиняет Лю в том, что он воспользовался занимаемыми им постами в Гуанси для лоббирования интересов третьих лиц и незаконно получил огромное количество взяток в виде денег и ценностей. Лю должен быть привлечен к уголовной ответственности за взяточничество, утверждает обвинение.