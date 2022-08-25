Тбилиси, 25 августа, 2022, 09:00 — ИА Регнум. Оппозиционные партии Грузии, если хотят снижения избирательного порога, должны выполнить одно условие — снизить уровень поляризации в отношениях с властями. Об этом 24 августа заявил журналистам председатель правящей партии «Грузинская мечта» Ираклий Кобахидзе.

Kmu.gov.ua Ираклий Кобахидзе

Он отметил, что правящая партия единовременно снижала избирательный порог на парламентских выборах в 2020 году, надеясь на соответствующую реакцию оппозиции, но был обратный эффект, поляризация выросла. Теперь либерализацию избирательного законодательства «Мечта» будет рассматривать только после снижения накала отношений.

«Главный фактор, который будет лежать в основе дискуссии о снижении барьера, — это, конечно же, деполяризация. Если мы увидим, что у радикальной оппозиции есть желание снизить степень поляризации в стране, то, конечно, у нас возрастет интерес к снижению избирательного порога», — сказал Кобахидзе.

Напомним, Евросовет не дал Грузии статус кандидата в ЕС, а потребовал сначала выполнить 12 условий, в том числе добиться «деполяризации» между властями и оппозицией. Кроме того, от грузинских властей требуется провести выборную реформу.