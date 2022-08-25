Якутск, 25 августа, 2022, 09:08 — ИА Регнум. Житель Кобяйского района Якутии пытался купить право на управление автомобилем без сдачи экзаменов. Он перевёл деньги мужчине, который не смог предоставить ему права, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 25 августа в пресс-службе прокуратуры региона.

Дарья Антонова ИА REGNUM Взятка

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Якутянин нашёл объявление, в котором предлагалось купить водительское удовстоверение за 15 тыс. рублей. Заплатив за услугу, прав он не получил, так как разместивший объявление гражданин не являлся сотрудником полиции.

Мужчину осудили по статье 291 УК РФ («Покушение на дачу взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий»). Суд назначил ему наказание в виде штрафа в 100 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, за незаконную выдачу водительских удостоверений будут судить сотрудника ГИБДД России по Сахалинской области. Он получил за свои незаконные действия 240 тыс. рублей.